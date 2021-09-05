بلادنا تدين هجوم المليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمنية واستنكرت، بشدة هجوم المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة والممنهجة والتي تستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، تعكس بشكل جلي سلوك هذ الجماعة المتعنت وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار الاقليمي ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والانساني وهو امر يتطلب موقف دولي حاسم لوقف ذلك التصعيد الخطير التي تمارسه هذه المليشيات ومحاسبتها".

واضافت الوزارة "ان هذا التصعيد الخطير للمليشيات الحوثية بالاضافة لاستمرار عدوانها وانتهاكها لحقوق الشعب اليمني واصرارها على مواصلة الحرب ورفضها لكل مبادرات السلام وتهديدها لأمن الملاحة الدولية في البحر الاحمر ما هي إلا انعكاس لارتهان قرارها السياسي لصالح الاجندة الايرانية ".

وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.