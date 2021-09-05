هادي يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب للاطلاع على مستجدات الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء امس اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب سلطان العرادة اطلع من خلاله على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية وروح المقاومة والتضحيات التي يسطرها ابناء مارب الشرفاء جنبا الى جنب مع الجيش الوطني في خندق الدفاع عن الأرض والعرض وصد جحافل التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا التي تقصف الاعيان والمنازل والاسر والابرياء ومناطق النزوح كعادتها الهمجية الاجرامية التي لا تمت لليمن والانسانية بصلة.



وأشاد ألرئيس بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في معارك التحرير واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتخليص الوطن من شرورها وما تسببت به من معاناة لابناء الوطن عامة.

وأكد على قدرة وتلاحم الشعب اليمني في جميع المحافظات وفي مقدمتها مأرب على تحقيق النصر على مليشيات الحوثي الإيرانية، بدعم وإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ولفت الى بشائر النصر القادمة لكل اليمن لينعم الشعب بالأمن والسلام والاستقرار المنشود مترحما على ارواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه أعرب محافظ مأرب عن تقديره رئيس الجمهورية على متابعته الدائمة لأوضاع المحافظة وتلمسه لاوضاعها على مختلف الأصعدة والوقوف على احتياجاتها.. مطلعاً رئيس الجمهورية على التطورات التي تشهدها الجبهات التي تقف صداً منيعاً امام ميليشيا الحوثي التي تزج بالأبرياء في حروبها الهمجية على الشعب اليمني خدمة لمشروع ايران التدميري في المنطقة والذي لن تجني من وراءه الا السراب.