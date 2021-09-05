هادي يعزي في استشهاد البطل موسى محسن المشدلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد المقاومة في جبهة الحازمية البطل موسى محسن المشدلي جراء عملية إرهابية غادرة وجبانة في العاصمة المؤقتة عدن.



وأشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى المواقف البطولية التي سطرها الشهيد ورفاق دربه من الابطال في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، ودفاعاً عن الثورة والجمهورية وعزة وكرامة الشعب اليمني.. معبراً عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الى ان هذه الاعمال الإرهابية لن تثني ابطال القوات المسلحة والامن من استكمال تحرير كامل التراب اليمني من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وكل الجماعات الإرهابية.

كما اكد رئيس الجمهورية ان ابطال القوات المسلحة والامن ماضون في محاربة الارهاب وقطع دابره واستئصاله من جذوره حتي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.