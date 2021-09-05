نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل موسى محسن المشدلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد المقاومة في جبهة الحازمية البطل موسى محسن المشدلي جراء عملية إرهابية غادرة وجبانة نفذتها عصابة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية التي بعثها لأسرة وذوي الشهيد وقيادة المقاومة والجيش في البيضاء، بمناقب الشهيد البطل وتضحياته وشجاعته وجسارته في مواجهة مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران، وما عرف عنه من صدق ووفاء وإخلاص.

وأكد نائب الرئيس بأن الجريمة الإرهابية البشعة، تكشف بما لا يدع مجالا للشك التخادم والتعاون القوي بين عصابات الحوثيين الانقلابية وعناصر الإرهاب والتخريب، وطبيعة أهدافهما الغادرة التي تستهدف شعبنا اليمني وكل قياداته الوطنية في محاولة فاشلة لثني اليمنيين عن استعادة دولتهم وبناء دولتهم الاتحادية.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة أقارب الشهيد البطل ومحبيه وكافة قيادة المقاومة والجيش الوطني في محافظة البيضاء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.