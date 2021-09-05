مكتب الزراعة بالمهرة والبرنامج السعودي يناقشان تنفيذ مشروع القمح بالمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

ناقش مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري مع مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله باسليمان، تنفيذ مشروع القمح بوادي المسيلة والصعوبات التي تواجه المزارعين خاصة عدم توفر السماد.



وجرى في اللقاء الاتفاق على نزول فريق مسح من مكتب الزراعة الى مناطق وادي المسيلة ورفع تصور عن إمكانية تنفيذ المشروع.

يذكر إن المشروع كان مقرر تنفيذه العام الماضي إلا أنه تعثر لعدم توفر المياه نتيجة لتهدم القناة الناقلة لمياه الري من السد إلى مناطق الزراعة نتيجة السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة.