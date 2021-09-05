شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد البطل موسى المشدلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد المقاومة في جبهة الحازمية البطل موسى محسن المشدلي جراء عملية إرهابية غادرة وجبانة في العاصمة المؤقتة عدن.



واشاد الدكتور بن دغر في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والقتالية حيث كان احد القادة الشرفاء المشهود لهم بالنزاهة وفي مقدمة الصفوف ومواقع العز والشرف بجبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الارهابية.. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.