بدعم سعودي.. 480 شخصًا استفادوا من خدمات مركز الأطراف الصناعية بمأرب خلال شهر أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.



وجرى خلال شهر أغسطس 2021م، تقديم 1.468 خدمة وُزعت على 480 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 81% ونسبة الإناث 19%، بينما شكلت نسبة النازحين 87% والمقيمين 13% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 239 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 241 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع