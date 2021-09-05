شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العيادات الطبية لمركز سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ 208 مستفيدين خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 208 مستفيدين خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس 2021م.



وراجع عيادة الطوارئ 54 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 48 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 45 مريضًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 3 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 5 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ 158 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.