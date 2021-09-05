- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021
الخليج 365 ـ خاص
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأحد 5 سبتمبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
أسعار الذهب في صنعاء:
الجنية الذهب:
شراء منكم 244000
بيع لكم 247500
الجرام 24 :
شراء34950
بيع36300 وأقل/أكثر(حسب وزن السبيكة)
الجرام 21 :
شراء 30350
بيع يبدأ من32350 أوأكثر(حسب المصنعية)
الجرام 18 :
شراء بمعدل 25100
بيع 27100 وأكثر(حسب المصنعية)
أسعار الذهب في عدن
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52884 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 48474ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 46278ريالاً 51.42$
الذهب عيار 18 39663ريالاً 44.07$
أوقية الذهب 1644867ريالاً 1827.63$