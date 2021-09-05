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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأحد 5 سبتمبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

 

 

 

أسعار الذهب في صنعاء:

 

الجنية الذهب:

 

شراء منكم 244000

 

بيع لكم 247500

 

الجرام 24 :

 

شراء34950

 

بيع36300 وأقل/أكثر(حسب وزن السبيكة)

 

 

 

الجرام 21 :

 

شراء 30350

 

بيع يبدأ من32350 أوأكثر(حسب المصنعية)

 

الجرام 18 :

 

شراء بمعدل 25100

 

بيع 27100 وأكثر(حسب المصنعية)

 

 

 

أسعار الذهب في عدن

 

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24 52884 ريالًا 58.76$

 

الذهب عيار 22 48474ريالًا 53.86$

 

الذهب عيار 21 46278ريالاً 51.42$

 

الذهب عيار 18 39663ريالاً 44.07$

 

أوقية الذهب 1644867ريالاً 1827.63$

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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