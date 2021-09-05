تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأحد 5 سبتمبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

