الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً يتحول بين الغائم جزئياً إلى الغائم في فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وتكون غزيرة على محافظات (لحج، تعز، إب، الضالع ،غرب ذمار، ريمة، المحويت، غرب عمران وحجة) وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، أبين، شبوه، حضرموت والمهرة).

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس صحو إلى غائم جزئياً مع هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة و حار في فترة الظهيرة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً وهطول أمطار خفيفة، الرياح نشطة جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها 35 عقده تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين:-

• في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

• سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

• مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.