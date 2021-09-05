رابطة أمهات المختطفين تعلن أرقاما صادمة عن الإخفاء القسري وضحايا التعذيب في سجون الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت رابطة 'أمهات المختطفين' مقتل واحد وستين مدنيا من ضحايا الإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي، خلال السنوات الخمس الماضية.



وذكرت الرابطة، في ندوة نظمتها في مدينة مأرب تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، توثيقها لأربعين حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب.

وأوضحت مديرة فرع الرابطة في مأرب، صباح حُميد، أن أكثر من مائة وأربعة مدنيين، بينهم امرأة، تم توثيق حالاتهم لا يزالون مخفيين في معتقلات مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن سبعةً وأربعين مدنيا ما يزالون مخفيين قسرا في معتقلات قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة (عدن).

وطالب المشاركون في الندوة الحكومة والمنظمات الحقوقية بإنشاء مراكز متخصصة للدعم النفسي، ودعم المخفيين قسرا وأسرهم، بالمشاريع المستدامة التي تعالج أوضاعهم أثناء وبعد الإفراج.