وزير التخطيط يناقش مع منظمة نداء جنيف أنشطتها في مجال بناء السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، امس مع مدير العمليات الدولية لمنظمة نداء جنيف هشام خضراوي، والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط فانس كولبيرت، جهود وأنشطة المنظمة الخاصة ببناء السلام وحماية المدنيين.



وأكد الدكتور باذيب، حرص الوزارة على إنجاح مهام المنظمة، وأهمية التزامها والتزام جميع المنظمات بالبرتوكولات والقوانين النافذة، خصوصا وأن نوعية عمل المنظمة يساهم في تقريب التباينات المجتمعية وتقديم برامج لدعم المرأة والطفل في مناطق الصراعات المسلحة ومكافحة انتشار زرع الألغام.

ودعا إلى أهمية تفعيل أنشطة المنظمة التي تعنى ببناء السلم الأهلي وتعزيز قيم التفاهم والعيش المشترك وتدريب القيادات والكوادر الوطنية بمجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

من جانبه تطرق نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب إلى جهود الوزارة في تقديم التسهيلات والتنسيق مع الجهات والسلطات المحلية بالمحافظات بشأن تنفيذ أنشطة المنظمة وجهود الأخيرة في تنفيذ برامج التوعية لحماية المدنيين.