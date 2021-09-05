اليوم.. المبعوث الأممي الجديد إلى بلادنا يتسلم مهامه ويعد بـ"سلام دائم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد مهام عمله رسميا، تزامنا مع تصعيد حوثي على الأرض.



وأكد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه سيبذل كل ما في وسعه للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.

زقال غروندبرغ: "أتولى مهامي كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن. يشرفني هذا التكليف الهام ويشعرني بالتواضع".

ومخاطبا اليمنيين، أضاف الدبلوماسي السويدي: "كما يعلم الكثير منكم، صرت محبًا لبلدكم الجميل على مدار العقد الماضي وأشعر نحوه بالاحترام مما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات السبع الأخيرة".

وتابع: "إنني أقبل هذه المسؤولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظرنا".

لكنه أكد أنه سيبذل كل ما في وسعه "للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن"، وأنه "سيعمل بلا هوادة سعياً لتحقيق السلام" في هذا البلد.

واختتم بيانه بالقول "بصفتي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أتطلع إلى تفاعلات تتسم بالصراحة، وتشمل الجميع، وتسودها الجدية في المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين. معاً، يمكننا مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي لهذا النزاع".

وتتزامن هذه المهمةٌ الأممية مع تصعيد حوثي على الأرض بهجمات تستهدف السعودية والداخل اليمني، في انتهاكات يرى مراقبون أن أشواك تزرعها المليشيات الموالية لإيران، في طريق السلام المنشود.

ويتسلم هانس غروندبرغ، مهامه خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).