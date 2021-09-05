العبودي يدشن فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بـ "أساسيات إنتاج التحقيقات الاستقصائية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، اليوم، بمدينة الغيضة، فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بـ "أساسيات إنتاج التحقيقات الاستقصائية"، التي تنظمها مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن.



و تستهدف الورشة عدد 20 صحفيًا وصحفية من المهرة، للفترة من 4 – 9 سبتمبر 2021م، من أجل رفع قدرات الصحفيين والصحفيات في المهرة في مجال الصحافة الاستقصائية، وتعزيز مبدأ الإعلام المهني غير المسيس والموجه، وتحقيق مبدأ الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي.

وفي فعالية التدشين، التي حضرها مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة الأستاذ رشدي سالم حسن معيلي مدير مركز المهرة الإعلامي، ونائب مدير الإدارة العامة للإعلام الأستاذ محمد الهارب، عبّر العبودي عن سعادته بمشاركة افتتاح الورشة التدريبية التي تضم كوكبة من الإعلاميين.. مشيراً إلى إن الصحافة اليمنية والمهرية تعاني من تزييف الأخبار ونشر والإشاعات المغرضة، وتفتقر إلى الجانب الاستقصائي والدقة في نقل المعلومات والحقائق.

وأضاف العبودي قائلًا " نعتبر الصحافة الاستقصائية داعمة لنا في السلطة المحلية، من خلال التركيز على الجوانب السلبية من أجل العمل على تصحيحها".. داعياً الصحفيين إلى التحلي بالمهنية والابتعاد عن المماحكات والمكايدات السياسية، والعمل على البيانات والأرقام وتدعيمها بالوثائق الرسمية.

من جانبها أوضحت الأستاذة أرينا باسماعيل المدير التنفيذي لمؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية، بأن الورشة تنفذ تحت إشراف مدربين أكفاء لديهم إنتاجات جيدة، ويمتلكون خبرة واسعة في الصحافة الاستقصائية.

وأشار الأستاذ محمود قياح القائم بأعمال الممثل غير المقيم ومدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن، إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها بناء قدرات الصحفيين والصحفيات اليمنيين في مجالات الصحافة الاستقصائية والصحافة الحساسة للنزاعات وصحافة المناخ والبيئة وصحافة الطاقة المتجددة.