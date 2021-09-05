محاضرة للتوعية عن الحمل ورعاية الطفل في منطقة لوسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذت جمعية الوصول الإنساني بمحافطة المهرة، اليوم، محاضرة توعوية عن الأم الحامل وكيفية رعاية الطفل في منطقة لوسيك.



وجرى خلال المحاضرة توزيع حقائب طوارئ للنساء للحوامل.

وأكد منسق جمعية الوصول الإنساني بمديرية الغيضة الدكتور عبدالرحمن النهاري، أن هذه المحاضرات تأتي في اطار مشروع دعم خدمات الصحة الانجابية بالمحافظة، بهدف تعزيز مستوى الرعاية الصحية للأم الحامل والطفل.

واشار الى أن النزول الميداني التوعوي مستمر شهرياً ويشمل محاضرات توعية للنساء وتوزيع حقائب الطوارئ للحوامل من أجل ولادة آمنة.