شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشروع القمح بالمسيلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد علي القميري مع مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله باسليمان، تنفيذ مشروع القمح بوادي المسيلة وأهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المزارعين خاصة عدم توفر سماد اليوريا في المحافظة.



وجرى في اللقاء الاتفاق على نزول فريف مسح من مكتب الزراعة والري الى مناطق وادي المسيلة ورفع تصور عن إمكانية تنفيذ المشروع.

يذكر إن المشروع كان مقرر تنفيذه العام الماضي إلا أنه تعثر لعدم توفر المياه نتيجة لتهدم القناة الناقلة لمياه الري من السد إلى مناطق الزراعة نتيجة السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة.