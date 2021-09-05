عويضان يزور شعبة الهندسة العسكرية بحضرموت ويسلّم عددا من الكراسي المتحركة للمعاقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

زار رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، العميد الركن عويضان سالم عويضان بالمكلا، شعبة الهندسة العسكرية، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.



حيث أطلعه رئيس الشعبة، العميد صالح هيثم محضار؛ على النشاط اليومي للشعبة، وتجهيزاتها، ومدى تنفيذ المهام والبرامج الموكله للشعبة، والبرامج والشراكات التي عُقدت مع المنظمات الدولية المهتمة بمخاطر الألغام وما تخلفه من ضحايا.

العميد الركن "عويضان" أثنى على الجهود التي تبذلها قيادة شعبة الهندسة العسكرية، ممثلة في رئيسها العميد صالح هيثم محضار، وكافة منتسبي الشعبة من ضباط وصف وجنود.

وثمن الدور الكبير لها خلال المرحلة الراهنة، والمهام الملقاه على عاتقها في حماية الأرواح، سواء من المدنيين أو العسكريين، وذلك عبر مشاركتهم ضمن المهام العسكرية من خلال المسوحات وإبطال الألغام المزروعة والمتفجرات، أو حتى من خلال التوعية بمخاطر الألغام، والتعريف بها وبأنواعها المختلفة حتى يتم تجنبها والإبلاغ عنها.

كما سلّم رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية مجموعة من الكراسي المتحركة لعدد من ذوي الإعاقات الحركية من المواطنين، والمقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ليعبر المواطنين المستفيدين عن شكرهم وعرفانهم للمنطقة العسكرية الثانية والمنظمة الداعمة.