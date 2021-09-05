عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

نظمت كتلة حلف وجامع حضرموت ورشة عمل بعنوان "معوقات الاستثمار وأثرها على الاقتصاد في المحافظة" بحضور المكاتب ذات العلاقة ورجال أعمال ومسثمرين وشخصيات اجتماعية.



وفي الجلسة الافتتاحية للورشة، رحب رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، المقدم سالم بن سميدع، بالحضور، مشيرًا أن الورشة جاءت بمساهمة من الكتلة لاستكشاف فرص للاستثمار في حضرموت، والخروج من هذا اللقاء بمخرجات تساهم في دعم فرص الاستثمار، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين".

وأكد بن سميدع تمسّك الكتلة، بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، وتفعيل العمل المؤسسي الذي لن يتم إلا بمشاركة جماعية، مشيرًا أن حضرموت لن يبنيها إلا أبنائها فقط.

وناقشت ثلاث ورق بدءًا بـ"المناطق الصناعية وأهميتها" والتي ألقاها الأستاذ عوض بن حميد، مستشار مكتب الصناعة والتجارة، ومرورًا بالورقة الثانية "قانون الاستثمار وعدم تلبيته وتسهيله للمستثمرين" والتي قدمها الأستاذ احمد منبياري، مدير عام مكتب الاستثمار بالوادي والصحراء، وختامًا بالورقة الثالثة " المواني وعدم تلبيتها للتطور التجاري والاستثماري" والتي قدمها، المهندس سالم علي باسمير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر العربي.

وشهدت الورشة التي يديرها الأستاذ احمد منبياري، مدير عام مكتب الاستثمار بالوادي والصحراء، مداخلات متعددة من المشاركين النوعيين، مختتمين الورشة برفع عدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة ذلك