شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم السبت.

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 20 حالة موزعة كالتالي :

14 حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 52 عام من منطقة حي السلام

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة الشرج

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 22 عام من منطقة الشرج

الحالة 4 لأنثى تبلغ من العمر 40 عام من منطقة خلف

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 22 عام من منطقة خلف

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة الديس

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 40 عام من منطقة الديس

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة فوة المتضررين

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 19 عام من حي ابن سيناء

الحالة 10 لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من منطقة جول الشفاء

الحالة 11 لذكر يبلغ من العمر 32 عام من منطقة ابن سيناء

الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة ابن سيناء

الحالة 13 لأنثى تبلغ من العمر 67 عام من منطقة جول الشفاء

الحالة 14 لأنثى تبلغ من العمر 27 عام من منطقة فوة

حالة من مديرية غيل باوزير

الحالة 15لذكر يبلغ من العمر 67 عام من منطقة شحير

حالة من مديرية دوعن

الحالة 16 لأنثى تبلغ من العمر 44 عام

4 حالات وافدة

الحالة 17 لذكر يبلغ من العمر 46 عام

الحالة 18ذكر يبلغ من العمر 30 عام

الحالة 19 لذكر يبلغ من العمر 70 عام

الحالة 20 لذكر يبلغ من العمر 38 عام

لاتوجد حالات وفاة جديدة

اجمالي الحالات النشطة 231 حالة نشطة

212 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

8 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

11 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري