اعتراض 3 صواريخ باليستية و3 مسيرات حوثية مفخخة باتجاه السعودية مساء امس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت السعودية، الأحد، أن اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران".

وأضاف العميد المالكي أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالسعودية".

وأضاف أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر (14) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة".

وأشار المالكي إلى أن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيات بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة".