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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إدانات واسعة لهجمات الحوثي على السعودية.. انتهاك للقوانين

الأحد 5 سبتمبر 2021

الخليج 365

توالت الإدانات الواسعة، للهجمات الحوثية التي استهدفت مساء السبت، مناطق بالسعودية، حيث وصفت بـ"انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".



وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ولاحقا أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وإحباط هجوم باليستي "عدائي" باتجاه المنطقة الشرقية.

وقال إن دفاعات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه نجران، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

ردع الحوثي

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشادت مملكة البحرين بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض أربع طائرات مسيرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

تضامن مع السعودية

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، الذي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباطه.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في بلاده لا تمت لليمن والإنسانية بصلة.

وقال إن الشعب اليمني في جميع المحافظات وفي مقدمتها مأرب قادر على تحقيق النصر على مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بدعم وإسناد دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.