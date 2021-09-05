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"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن منشآت شركة "أرامكو" ، لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي نفذته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وكان التحالف العربي، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة، السبت.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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