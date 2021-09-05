شبوة.. مجلس تنسيق الأحزاب يطالب بعودة الحكومة ورفع الحصار على الموانئ اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة برفع الحصار على الموانئ اليمنية والسماح بتصدير المنتجات اليمنية في المحافظات المحررة من النفط والغاز والمنتجات الزراعية والسمكية.



ودعا مجلس التنسيق -في بيان عقب اجتماعه الدوري الذي عقد الأربعاء الماضي- الحكومة إلى وضع حل لمشاكل المغتربين والعمالة اليمنية ورفع القيود عليهم لما لهم من أهميه في دعم الأسر اليمنية والاقتصاد اليمني.



كما طالب البيان، قيادات الأحزاب السياسية في اليمن بالخروج من دائرة الصمت والقيام بدورهم في الوقوف الى جانب الشعب لرفع المعاناة التي يعانيها جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع والوضع المعيشي الصعب.



وشدد على ضرورة ودفع رواتب الجيش والأمن ورفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة بما يتناسب مع الارتفاع في الأسعار، وإعادة النظر في الانفاق على البعثات الدبلوماسية، والتعيينات في والوزارات لأنها تثقل كاهل الحكومة وليس لها أي مبرر.



وطالب البيان بعودة الحكومة وكل القيادات لممارسة نشاطها من داخل المحافظات المحررة وتقليل وترشيد النفقات التي تصرف بالعملة الصعبة.



وقال البيان، إن على "الحكومة العمل واعداد خطة اقتصادية تعزز قيمة الريال اليمني وتمنع تدهوره وحصر إيرادات الدولة وإيداعها في البنك المركزي ومنع التضارب بالعملة في الاسواق اليمنية".



وجاء اجتماع مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في شبوة بعد أيام من التوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة بين القوات الحكومية والقوات الإماراتية المتواجدة في منشأة بالحاف.





نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مجلس تنسيق الاحزاب السياسية / محافظة شبوه



عقد مجلس تنسيق الاحزاب السياسية في محافظة شبوه اجتماعه الدوري في يوم الاربعاء غرة شهر سبتمبر 2021 للوقوف على المستجدات في ساحة المحافظة وقد خرج المجتمعون بالآتي:

1- ثمن المجتمعون من ممثلي الاحزاب السياسية الدور الرائد للسلطة المحلية وكوادر شبوه فيما تشهده شبوه من تنميه وخصوصا في افتتاح جامعة شبوه التي نأمل ان تكون ركيزة مهمه في بناء الانسان لان الانسان اساس التنمية ومصدرها.



2- نثمن دور الأجهزة الأمنية في استتباب الامن واستقرار المحافظة ونؤكد على الالتزام بالقوانين وحقوق الانسان فلا جريمة بدون قانون واحترام كرامة الانسان وحق اهله وذويه في زيارته ومن تثبت عليه الجريمة يحول للقضاء.



3- في ظل الاوضاع التي يشهدها الوطن من تدهور العملة المحلية وتراجعها امام العملات الأجنبية وارتفاع الاسعار الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين المعيشية فان الاحزاب السياسية لمحافظة شبوة تطالب قيادات الاحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية بالخروج من صمتهم والقيام بدورهم في الوقوف الى جانب الشعب في رفع المعاناة التي يعانيها جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع والوضع المعيشي الصعب.

وإننا اذ نصدر هذا البيان فانه لن يكون الا فعلنا الاول وسنواصل النضال وننتقل الى شتى الطرق والاساليب السلمية وصولا الى الاضراب والعصيان المدني ان لم تتحقق مطالب الشعب.ولذا فإننا نتوجه الى منظمات المجتمع المدني والنقابات والقيادات الاجتماعية والقبلية الى التفاعل مع معانات الشعب وائلا يتركوا هذا الشعب يعاني الجوع والمرض والازمات في الغذاء والدواء والمحروقات والغاز المنزلي.

كما نشخص ما يمكن من الامور التي ترهق كاهل المواطن وهي على النحو التالي:



نطالب السلطة المحلية بـ:

1.- توحيد سعر المحروقات بان تقوم شركة النفط بواجبها لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين.

2- ان تقوم السلطة بكبح جشع اصحاب العمارات وتقنين زيادة الايجارات.



نطالب الحكومة بـ:

1- دفع رواتب الجيش والامن ورفع الرواتب والاجور لموظفي الدولة بما يتناسب مع الارتفاع في الاسعار.

2- عودة الحكومة وكل القيادات لممارسة نشاطها من داخل المحافظات المحررة.

3- -على الحكومة تقليل وترشيد النفقات التي تصرف بالعملة الصعبة لان كل دولار يصرف يتسبب في جوع مواطن.

4-اعادة النظر في الانفاق على البعثات الدبلوماسية والتعيينات في والوزارات لانها تثقل كاهل الحكومة وليس لها اي مبرر.

5- العمل على اعداد خطة اقتصادية تعزز قيمة الريال اليمني وتمنع تدهوره.

6- حصر ايرادات الدولة وايداعها في البنك المركزي.

7- منع التضارب بالعملة في الاسواق اليمنية.

8- نطالب الحكومة برفع الحصار على الموانئ اليمنية والسماح بتصدير المنتجات اليمنية في المحافظات المحررة من النفط والغاز والمنتجات الزراعية والسمكية.

9- نطالب الحكومة بوضع حل لمشاكل المغتربين والعمالة اليمنية ورفع القيود عليهم لما للمغتربين والعمالة اليمنية ومن اهميه في دعم الاسر اليمنية ودعم الاقتصاد اليمني.

10. مادام الشعب اليمني تحت البند السابع فيجب ايصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء الى كل فرد من افراد الشعب اليمن وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته.



صادر عن مجلس تنسيق الاحزاب محافظة شبوة

عتق في 3/9/2021

· الحزب الاشتراكي اليمني

· التجمع اليمني للإصلاح

· حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

· حزب جبهة التحرير

· حزب الرابطة اليمنية

· اتحاد القوى الشعبية

