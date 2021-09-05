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إحباط هجومين صاروخيين على المنطقة الشرقية ونجران بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال التحالف بقيادة الذي يقاتل ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.

وقال التلفزيون نقلاً عن التحالف، "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".

وأكد التحالف أيضا، أن الدفاعات الجوية اعترضت مساء السبت صاروخا باليستيا ثانيا أطلق باتجاه مدينة نجران. 

وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت، اعتراض 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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