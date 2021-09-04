اشهار جمعية النحال الحضرمي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النحال الحضرمي هيئة ادارية مكونة من تسعة اعضاء برئاسة الدكتور نوفل بايعقوب ومحسن بايعقوب الاخ محسن مولى الدويلة أمينا عاما للجمعية، وانتخاب لجنة للرقابة والتفتيش مكونة من ثلاثة اعضاء برئاسة برك بن مغيث.

وجرى في الاجتماع التأسيسي لإشهار الجمعية المنعقد اليوم بسيئون بمشاركة أكثر من100 نحال من مختلف مناطق حضرموت بحضور ممثل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء محمد بايعشوت.

وتطرق رئيس اللجنة التحضيرية إلى الدور الذي ستضطلع به الجمعية للحفاظ على المراعي النحلية وتوعية المستهلك بالقيمة الغذائية والعلاجية لمنتجات النحل والاسهام في معالجة الصعوبات التي يعاني منها النحالون من تدني اسعار العسل وارتفاع اسعار المستلزمات ومشاكل التصدير والآفات والأمراض التي تهدد النحل بحضرموت.