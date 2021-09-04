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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرع هيئة الاراضي تواصل إزالة المباني المخالفة في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
واصلت الهيئة العامة للأراضي بمحافظة المهرة، حملة إزالة المباني والأحواش المخالفة في الوحدة السكنية 212، في أحد أحياء مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.
وشملت الأعمال التي تم تنفيذها؛ إزالة جميع المباني والأحواش المخالفة للبناء والتي استهدفت الشوارع العامة والخطوط الفرعية بوحدة الجوار 212، الكائنة في حي الزعفران تحت شبكات الاتصال بمدينة الغيضة.