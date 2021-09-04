فرع هيئة الاراضي تواصل إزالة المباني المخالفة في المهرة

وشملت الأعمال التي تم تنفيذها؛ إزالة جميع المباني والأحواش المخالفة للبناء والتي استهدفت الشوارع العامة والخطوط الفرعية بوحدة الجوار 212، الكائنة في حي الزعفران تحت شبكات الاتصال بمدينة الغيضة.

واصلت الهيئة العامة للأراضي بمحافظة المهرة، حملة إزالة المباني والأحواش المخالفة في الوحدة السكنية 212، في أحد أحياء مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012