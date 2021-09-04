شكرا لبحثكم عن خبر الإفراج عن الزامكي بعد تدخل مدير شرطة العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بجهود مدير أمن عدن حل الخلاف بين القائد الزامكي وجندي امن مطار عدن بشكل ودي

عدن | خاص

أنهى مدير امن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، المشكلة التي حدثت بين سليمان الزامكي وأحد جنود قوة حماية مطار عدن الدولي، والتي وقعت يوم الاربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، وتم على اثرها ايقاف الزامكي في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتم انهاء المشكلة التي حدثت بحضور مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي وقام الزامكي وعدد من القيادات بالتوجه الى مطار عدن وتسامح الجندي تمام السقلدي وسليمان الزامكي امام الحاضرين وإنهاء الخلاف والتسامح عن كل ما حدث وانهاء المشكلة بشكل ودي.

وكانت الحادثة قد لقيت رواج واسع بين مؤيد ومعارض وحاولت بعض مطابخ الاعداء الترويج للحادثة بنفس مناطقي قذر الا ان اللواء مطهر الشعيبي منع اقلام الفتنة من الاصطياد في الماء العكر وتم التسامح وانهاء الخلاف وحل القضية بطرق ودية واخوية.