تعز.. وقفة احتجاجية تطالب بالقبض على جميع المطلوبين أمنيا

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من المواطنين، السبت، في مدينة تعز وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بالقبض على جميع المطلوبين أمنياً.



وفي الوقفة التي نظمتها "أسرة الحرق" رفع المحتجون صورا لضحايا الانفلات الأمني في المدينة، ولافتات كُتب عليها عبارات تطالب بضبط المتورطين في الاختلالات الأمنية.



وفي الوقفة التي شاركت فيها النساء طالب المحتجون بالقبض على بقية المتهمين بالاعتداء على أسرة الحرق.



وأثنت أسرة الحرق في بيان صادر عنها، على الجهود التي قامت بها الحملة الأمنية بالقبض على بعض المتهمين، مطالبةً بسرعة القبض على كل الجناة والمشاركين بأحداث عمد التي وقعت في مطلع أغسطس الماضي.



وطالب البيان الجهات الأمنية بالكشف على قائمة المطلوبين والذين تم القبض عليهم، وسرعة استكمال الإجراءات القضائية للقصاص من القتلة، وكذا باستمرار حماية الأسرة.



وكانت شرطة تعز أعلنت في بيانات منفصلة أن الحملة الأمنية ألقت القبض على خمسة مطلوبين أمنيًا في قضية أسرة الحرق، وقُتل أحد المطلوبين فيما سلم اثنين آخرين أنفسهم للشرطة.



والأربعاء الماضي، أكد مدير أمن المحافظة العميد منصور الأكلحي في تصريح صحفي، أن الحملة الأمنية مستمرة في متابعة وضبط كافة العناصر المطلوبة في قضية أسرة الحرق وكل القضايا.



وفي العاشر من أغسطس الماضي اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين بسبب نزاع على قطعة أرض في حي عمد بمنطقة بئر باشا غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وأعقبها اعتداءات على أسرة أحد طرفي الاشتباكات "عصام الحرق".

