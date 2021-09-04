التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة أُطلقت تجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مساء أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة. وأكد التحالف في بيان له مساء أمس أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية الحوثية، وكان تحالف دعم الشرعية باليمن، أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جنوب المملكة. وقال تقرير نشرته صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية أمس، إن جماعة الحوثي الإرهابية قامت بتنفيذ 18 هجوماً فاشلاً في 10 أيام، وأن هذه الاعتداءات المتواصلة دفعت المملكة إلى مخاطبة مجلس الأمن، إذ أصدرت بياناً قالت فيه "إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

