شكرا لبحثكم عن خبر عودة تدريجية لمحطات الكهرباء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حالياً يتم رفع توليد كافة محطات الطاقة، وعلى أثر ذلك ستنخفض ساعات العجز #الإنطفاء حتى تصل إلى ثلاث ساعات ونصف مساء يومنا هذا مع إنخفاض الأحمال، وإبقاء ساعات التشغيل من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات يختلف بحسب أحمال المناطق.

طبعاً بعض المناطق مازال برنامج الانطفاء فيها ست ساعات ولكن باذن الله بتنخفض بالإنطفاء التالي.

كمية الوقود الواصلة الف طن ستلحقها كمية أخرى اليوم بالف طن وغدا مثلها، ونتمنى بعد ذلك أن تتواصل عملية تدفق الوقود حتى منتصف الشهر الحالي وهو موعد وصول الدفعة الرابعة من المنحة ( 15 - 17 ) سبتمبر.

*في الوضع القائم تحتاج محطات التوليد يوميا 1500 طن من وقود الديزل.