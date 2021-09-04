قرقاش: نتذكر تضحيات الشهداء.. وستبقى الإمارات عنوانًا للعطاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

أكد الدكتور "أنور قرقاش" المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن الإمارات ستبقى عنوان التضحية والعطاء، وذلك في الذكرى السادسة لحادث صافر في مأرب.



وقال "قرقاش" خلال تصريحات صحفية، إن الذكرى السادسة لحادث صافر في مأرب تحل ونستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات جنودنا البواسل الذين سطروا أروع ملاحم الفداء والتضحية.

وأضاف "قرقاش": "نستلهم منهم أسمى معاني الشجاعة والبطولة ونترحم على أرواحهم الطاهرة ونحيي أسرهم وذويهم … وستبقى الإمارات بقيادتها وشعبها عنواناً للعطاء والتضحية".