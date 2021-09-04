العطاس يوجه أكبر طعنة لتاريخ الحزب الاشتراكي ويتهم علي سالم البيض بقتل المؤسس عبدالفتاح إسماعيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم رئيس الوزراء السابق حيدر ابوبكر العطاس الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض بانه هو من قتل عبدالفتاح إسماعيل. وقال العطاس خلال لقاء مع قناة العربية ان عبدالفتاح خرج سالما من اطلاق النار الذي وقع في اجتماع المكتب السياسي. واشار الى ان عبدالفتاح ركب على ظهر دبابة واتجه به بعض الاشخاص الموالون لعلي سالم البيض وقاموا بتصفيته. وهذه هي اول شهادة من قيادي كبير بخصوص مقتل عبدالفتاح اسماعيل. واتهم العطاس البيض بانه قتل عبدالفتاح لكي يستولي على السلطة.

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