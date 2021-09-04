شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان يوجه رسالة لعبدالملك الحوثي بعد خطابه الأخير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير اليمني لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، إن الخطاب الأخير لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي يتشابه مع خطاب وزير الخارجية الإيراني في مؤتر بغداد.

ودعا نعمان، الحوثي إلى وقف الحرب وسيل الدما الذي أغرق اليمن، لخدمة المشروع الكارثي الذي دمر البلاد.

وكتب نعمان، منشورًا على حسابه الشخصي في تويتر، جاء فيه: "قال الحوثي في خطاب متلفز يوم أمس انه سيحرر اليمن من التدخل الأجنبي ، تذكرت خطاب وزير خارجية النظام الإيراني عبد اللهيان منذ أيام في "مؤتمر بغداد للشراكة" عندما قال إنه يدعم تحرير العراق من القوات الأجنبية !!".

وأضاف نعمان، في رسالة "للحوثي: لا داعي للمزايدة والاستهتار بعقول الناس ، فالذي يزور التاريخ والجغرافيا رسمياً زاعماً بأن الخليج العربي خليج فارسي غير مؤهل للحديث عن التحرير على أي نحو كان".

واختتم السفير اليمني، كلامه برسالة إلى زعيم الحوثيين، قائلًا: "يكفي حرب ودماء وتهريج لتغطية أهداف المشروع الكارثي الذي تدمرون به اليمن".