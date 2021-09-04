شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفرزون جثث قتلاهم في مأرب الى ثلاث مجموعات ويطلبون من ذويهم بسرعة استلامهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت المليشيا الحوثية اسر العشرات من قتلاهم بسرعة استلام جثث أبنائهم الذين قتلوا خلال اليومين الماضين في محافظة مأرب .

وقالت مصادر طبية للمشهد اليمني اليوم الجمعة أنهم قاموا بسرعة فرز جثث القتلى العائدين من مأرب إلى ثلاث مجموعات الأولى للجثث المتفحمة والممزقة والتي تم التواصل باسرهم بسرعة دفنهم وتم وضعهم في توابيت وتسميرها حتى تكون غير قادرة على الفتح وتم تجميعهم واضافة قطع "بلوك "في التوابيت لإقناع أسرهم بعودة جثث أبنائهم .

وأضافت المصادر ان الجثث المجموعة الثانية هي للقتلى الذين مازالت ملامحهم واضحة وتم التواصل باسرهم لدفنهم دون التزام المليشيا بدفع تكاليف الدفن وطلب التبرع من أقارب القتلى بالقيام بذلك .

وأكدت المصادر ان الجثث التي مازالت في الثلاجات هي لقيادات حوثية , تستعد المليشيا إقامة مراسيم دفن في جامع الصالح في ميدان السبعين بقلب العاصمة صنعاء خلال يوم غدا السبت والايام القادمة بعد جدولتها .

ومن بين هؤلاء القتلى العشرات من القادة أبرزهم : سليم عزام منصور المكنى أبو منصور و مازن محمد ناصر الشويع والمكنى أبو جهاد و رزق يحيى عبده الفقيه وأحمد يحيى مارط والمكنى أبو حمزة وجلهم من منطقة بني العوام في محافظة حجة وقتلوا بغارة للطيران اثناء قيادة العمليات العسكرية بمحافظة مأرب.