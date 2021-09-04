شكرا لبحثكم عن خبر ”الحوثي” يتبرع بجنبية جديدة لطباعة الكتاب المدرسي بعد فضيحة وزارة التربية والتعليم بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه عشرات النشطاء والصحفيين والحقوقيين، الجمعة، مناشدة للقيادي الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إلى التبرع بجنبية جديدة لطباعة الكتاب المدرسي للمدارس الحكومية المحرومة بعد فضيحة مدوية لوزارة التربية والتعليم بصنعاء؛ في تذكير بزعمه تبرعه بجنبيته لصالح فلسطين وحزب الله اللبناني.
وتساءل النشطاء قائلين: أليس من المنطق، والعدل والإنصاف أن يتبرع محمد علي الحوثي، بجنبيته الجديدة، لصالح طباعة الكتاب المدرسي.
واكدوا على أن آلاف المدارس في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، بلا كتب مدرسية منذ 2014.
يأتي ذلك بعد فضيحة لوزارة التربية والتعليم بصنعاء؛ إذ قامت بطباعة المناهج الدراسية للمدارس الخاصة في مطابع الكتاب المدرسي الحكومية، وتركت غالبية طلاب اليمن الفقراء عرضة لثلاثي الجهل والحرمان والموت.
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