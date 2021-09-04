شكرا لبحثكم عن خبر خبير فلكي يحذر اليمنيين من ساعات استثنائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر خبير دولي في علوم الفلك والمناخ، جميع اليمنيين من ايام ماطرة وعاصفة تشهدها معظم المحافظات اليمنية، تبدأ خلال الساعات القادمة وحتى منتصف الشهر الجاري، وتوجب الاستعداد اللازم واتخاذ التدابير الاحترازية.

وقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية الباحث اليمني، عدنان الشوافي، في بلاغ صحافي على حائطه بموقع “فيس بوك” وقناته بتطبيق “تليجرام”: إن معظم المناطق اليمنية على موعد مع حالة جوية ماطرة تبدأ خلال الساعات القادمة.

مضيفا: من المتوقع أن تشهد بعض المناطق اليمنية تحسن نسبي لهطول الأمطار، مع بداية هذا الشهر (سبتمبر 2021) ومتوقع أمطار متفرقة متفاوتة الشدة وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على بعض المناطق.

وكشف الشوافي عن أهم مؤشرات الطقس خلال الأسبوع المقبل، وترتيب المحافظات حسب توقعات نسبة تغطية هطول الامطار مع نهاية الأسبوع. وأنها تتراوح ما بين (80-85%) في 10 محافظات، و(60-35%) في باقي المحافظات.

موضحا أنه “من المتوقع أن يغطي هطول الأمطار ما نسبته 50 إلى 80% من إب وريمة والضالع وذمار وصنعاء وعمران وحجة والمحويت وغرب صعدة، وما بين 35 الى 60% من تعز والحديدة وعدن ولحج وابين والبيضاء”.

وتوقع الفلكي عدنان الشوافي أن “يغطي هطول الامطار ما نسبته 20 إلى 40 % من المناطق غرب الجوف وغرب مأرب وشبوة وأرخبيل سقطرى وكذلك السواحل والهضاب في المهرة وحضرموت، أما بالنسبة للصحاري متوقع شبه جفاف”.

مشيرا إلى أنه “وبشكل عام قد لا يغطي الهطول كامل المناطق الا ان الهطول المتوقع هذا الأسبوع على مستوى اليمن أفضل من الأسبوع الماضي”. ودعا “جميع المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة المستجدات ونشرات الطقس”.

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية مساء الخميس “هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من الصحارى والمناطق الساحلية خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة”.

موضحا في نشرته الجوية، أنه “من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خاصة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت”.

وأفاد المركز الوطني للارصاد الجوية بأنه “قد تمتد الأمطار شرقاً إلى الهضاب الداخلية في محافظات أبين، شبوة وحضرموت وأجزاء من صحاري المهرة, وغرباً باتجاه السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها”.

مشيرا إلى “احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، واستمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية”.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وحث على عدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب. وحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المعافر: 40.5 ملم، إب : 18.7 ، تعز : 17.3 ، عتق : 6.2 ، حجة : 5.2 ، صرفيت-المهرة : 3.6 ، ريمة : 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.