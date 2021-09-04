شكرا لبحثكم عن خبر أزمة غاز منزلي خانقة بصنعاء وعمران تدفع بحشود جديدة نحو جبهات مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد العاصمة صنعاء ومحافظة عمران، أزمة خانقة جراء انعدام الغاز المنزلي؛ وفقا لما ذكرته مصادر محلية، اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن المواطنين يعيشون منذ أكثر من أسبوعين بدون غاز منزلي، بعد أن أوقفت توزيعه قيادات المتمردين الحوثيين، بغرض الدفع بتحشيدات جديدة إلى جبهات القتال المشتعلة في مارب.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين ارجعوا أزمة الغاز الى أنها بسبب احتجاز المقطورات في مارب، للتغرير على المواطنين والدفع بهم إلى محارق الموت، بزعم إسقاط مارب.

يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي أكثر من 10 آلاف ريال، مع تواجد كميات كبيرة منه في محطات مخصصة للحوثيين واتباعهم دون عامة المواطنين، في سلوك متعمد لتحويل الغاز إلى سلعة إثراء وسلطة إذلال.