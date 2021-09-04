شكرا لبحثكم عن خبر اتهام مدير فرع شركة النفط بأمانة العاصمة باستدراج موظفات وابتزازهن للعمل ليلا معه.. تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تصريح جريء قالت انتصار الحمادي -الشابة التي تطمح أن تكون عارضة أزياء- في مايو الماضي لوفد حقوقي قابلها في سجنها إن قيادات حوثية عرضت عليها إطلاق سراحها مقابل العمل بالجنس والكحول لصالح تلك القيادات للإيقاع بخصومهم في صنعاء.

انتصار الحمادي قالت إنها رفضت ذلك، وأثارت قضيتها رد فعل واسع محليا ودوليا.

ثمة صراعات تدور بتوظيف الجنس بين قيادات حوثية بدأت خيوطها تتكشف، وخلال أسبوعين ظهرت قضيتان الأولى قضية أبو رعد السبيعي الذي سرب مجهولون فيديو مصورا له وهو يتحرش بفتيات بحدائق صنعاء، بينما سرب آخرون قضية أكبر تورط فيها مدير فرع شركة النفط بأمانة العاصمة مع موظفات الشركة.

ما القصة؟:

مساء الثلاثاء 31 أغسطس 2021 نشر حساب يدعى عزيزة حسين ابو طالب بلاغا للجهات المختصة تتهم فيه مدير فرع شركة نفط أمانة العاصمة ويدعى عبدالله الأشطل بإجبار الموظفات في الفرع على العمل بفترتين صباحية ومسائية وتنتهي المسائية عند الساعة الحادية عشرة ليلا.

وجاء في البلاغ أن موظفا يدعى عبدالسلام سويد يعمل لإقناع النساء بالشركة التقرب من المدير والعمل الليلي وأن يكن حنونات مع المدير الأشطل أو الفصل لمن يرفض.

انتهى بلاغ عزيزة لكن منشورها أضاف أن القصة نقلت عن ابنة خالتها المفصولة من الشركة.

ثم تداول الناشطون بكثافة صورة محادثة مسائية ليل الثلاثاء الأربعاء الساعة العاشرة والنصف مساء من رقم يحمل اسم عبدالسلام سويد يطلب فيه من موظفة أن تداوم ليلا أو التهديد. ويظهر في المحادثة أيضا أنها ستكون لها مكانة خاصة كبنت أخرى لأن علاقتها الأخرى "سابرة مع المدير".

المحادثة كانت بسرعة خلال دقائق ودون رد من الرقم الآخر لكن العرض كان يشمل تخزينة بين الموظفة وسويد ومدير الفرع الأشطل وأن كل طلباتها ستنفذ من الصندوق مباشرةً.

حقيقة حساب عزيزة:

يظهر فيسبوك أن حساب عزيزة موجود منذ خمس سنوات وتزعم أنها دكتورة بعلم النفس، ولها منشورات متعصبة للحوثيين وتشن حملة على المؤتمر الشعبي بصنعاء الحليف للحوثيين، وتتهمهم بالخيانة.

في بحث بسيط بحساب عزيزة تبين أنها تخوض فيه صراعا شديدا ونقدا لاذعا لمن تسميهم بالدنق والعفافيش.

لكن هناك منشورا يثبت إنها متبنية الخطاب الإعلامي لفريق القيادي الحوثي أحمد حامد في قضية عبدالرحمن المؤيد الذي اتهم فيه حامد بفصله وسجنه ثلاثة أشهر بمقر المخابرات وتعذيبه نهاية 2020 نتيجة نشره وثائق فساد تدين حامد بأموال المنظمات.

في حساب عزيزة رواية لتلك القصة بوجهة نظر حامد بتفاصيل دقيقة.

كما نشرت عزيزة في 7 اغسطس الماضي اقتراحا عن المراهق والأراضي تشير فيه تلميحا دون ذكر الاسم إلى عرقلة اقتراح محمد علي الحوثي بإصدار وتفعيل قانون الرهق وأشارت إلى أن المستفيدين من ذلك القانون هم فاسدون آخرون.

ما الحقيقة في منشور عزيزة؟

قال حسين أبوطالب وهو قيادي حوثي يقيم في ألمانيا الذي كان من أوائل من شارك بلاغ عزيزة إن حساب عزيزة ليس من أصدقائه ولكن يتضمن 600 صديق مشترك. لكنه قال إن إعلاميين أكدوا له صحة الواقعة وأن نسخة الرسائل بين سويد والموظفات في شركة النفط أمانة العاصمة سرية وصارت بأيدي الجهات الأمنية الحوثية.

كما يتضمن منشورها مصداقية وجود اسم الموظف سويد ورقم تلفونه واسم مدير فرع شركة النفط بأمانة العاصمة.

رد فعل مدير الشركة عبدالله الأشطل المتهم الرئيس بالقضية وفق منشورات وسائل التواصل الاجتماعي:

بعد ساعات من نشر البلاغ وجه مدير الشركة عبدالله الأشطل المتهم باستغلال النساء توجيها لمدير الشؤون القانونية بفرع شركة نفط أمانة العاصمة بالتحقيق مع عبدالسلام سويد بمذكرة تحمل عنوان الشركة، وكان لافتا أن تاريخ التوقيع 1 سبتمبر. أي أن التوجيه كان ليلا.

مؤشرات أنه ليل: نشر عبدالسلام سويد ليل الثلاثاء الأربعاء أن الشركة حققت معه فعلا في هذا الوقت المتأخر من الليل وأنه ينفي نفيا قاطعا أنه يقنع النساء بالعمل لصالح المدير ليلا. وقال إنه سيقدم جواله للجهات المختصة. شارك المنشور مباشرة حسين أبوطالب في ليل الثلاثاء الأربعاء بعد أن صار التاريخ 1 ستبمبر.

لاحقا، أصدر مدير الشركة الأشطل ثلاث مذكرات الأولى بخط اليد التي يحقق فيها مع عبدالسلام سويد لكنه لم ينشر نتائج التحقيق. مع العلم أنه متهم يحقق مع متهم آخر.

الثانية والثالثة بتاريخ 1/سبتمبر موجهة للمخابرات والبحث الجنائي

يطلب فيهما التحقيق بنشر الإشاعات ومعرفة هوية الحساب عزيزة.

وكانت صيغة المذكرتين تطلب ضبط ناشري من وصفهم أصحاب الإشاعات وقال إنهم مجموعة يعملون في حساب واحد على فيسبوك وليس التحقيق في حقيقة الاتهامات.

موقف الموظفات:

نفت عاملات في شركة النفط الحوثية بصنعاء تعرضهن لعملية ابتزاز وتحرش جنسي يقوم بها مسؤول رفيع في الشركة.

ونشرت حسابات حوثية مساء الخميس 2 سبتمبر بيانا مكتوبا بخط اليد وعليه بصمات متعددة دون ذكر الأسماء، ينفي تعرضهن للابتزاز أو أن يكون المسؤول بالشركة طلب من إحداهن الدوام ليلا معه.

ودعت نقابة موظفي الشركة إلى التحقيق في صور التسريبات التي انتشرت. وقالت إنها تنفي وقوع الحادثة لكنها بحاجة ماسة لتحقيق جدي تعلن نتائجه على الرأي العام.

وردت شركة النفط بأمانة العاصمة بانفعال وألفاظ غير لائقة على معلق في الصفحة قال إن المسؤولين الحوثيين فيها "طراطير". وصفت الشركة المعلق بالقذر.

وعاد فرع شركة النفط لإصدار بيان ثان باسم إدارة المرأة في الفرع والموظفات في الشركة ينفين فيها أن يكون الاشطل تعرض لهن.

وتجاهلت الإدارة العامة لشركة النفط الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بفرعها في أمانة العاصمة.

تفاعل القيادات الحوثية مع القضية:

شكك مسؤول حوثي كبير في صنعاء الخميس بصدقية بيان الموظفات، ورجح أن يكون هذا البيان نوعا من الابتزاز أيضاً.

وقال المسؤول الحوثي فيصل مدهش ويعمل مع حامد في سكشما وهو أحد المقربين منه الأربعاء بعد ساعات قليلة فقط من نشر التسريبات إن الفساد الأخلاقي نتاج للفساد المالي.

وأضاف في تغريدة أخرى " خبز عفاش والعجين أقذر منهم مستحيل" ثم غرد مرة ثالثة " هؤلاء المنحطين خبرة عفاش التي قال إن بإمكان أنصار الله الاستفادة منهم".

قال القيادي الحوثي حسين علي العماد تعليقا على حسين أبو طالب إن سويد يعمل تابعا لمحمد علي الحوثي واعتمد في ذلك على بحث بتويتر حيث يحمل نفس الاسم وصورة لمحمد علي الحوثي ويطابق فيه رقم حساب التويتر جزءا من رقم حساب تلفون سويد.

وأضاف في تعليق آخر أن صوت التسجيلات تشبه صوت الرسائل في الاس ام اس. وبدا حسين العماد واثقا من كلامه بتعليق آخر قال فيه إن رسائل الاس ام إس في تاريخ 7 يوليو بينما التحقيق في 1/سبتمبر. (ربما يشير العماد إلى أن المحادثة عن دوام الليل كانت في يوليو وأن التحقيق الذي حدث في 1 سبتمبر ليلا يؤكد أن هناك عمل ليلي).

وقالت عزيزة حسين معلومة أخرى تعليقا على تسجيل سويد المنشور بصفحة حسين أبو طالب إن المدير يخبر الموظفات أنه لم يتزوج لأن الموظفات بالشركة نساءه والبركة فيهن.

وسخر معلقون آخرون من ردود مسؤول الشركة وإجبار الموظفات على البصمات وإظهار تصريحات مصورة للموظفات يبرئين فيه المدير من استغلالهن جنسيا.

وقالوا إن المدير مرتبك تماما، فمذكراته بشأن التحقيق داخل الشركة ليلا وهو متهم ولا يصح لمتهم أن يحقق مع متهم آخر، كما قال آخرون إن مذكرتيه لجهازي المخابرات والبحث الجنائي تطلب فقط ضبط أصحاب الحساب وليس التحقيق في صحة الاتهامات وقالوا بقي أن يطلب القبض القهري عليهم. ثم إن جرائم النشر تكون في محكمة الصحافة وليس البحث الجنائي والمخابرات.

قال معلق حوثي آخر إن الاستماتة في الإنكار في هذا الموضوع من قبل مدير الشركة ومذكراته وعبدالسلام سويد وبيان للنقابة وورقتين من النساء الموظفات في الشركة في ظروف 48 ساعة غير طبيعي، وكانت معظم المذكرات وردود الفعل موجهة لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر مماهي موجهة للتحقيق فيالقضية فعلا.

لكن عددا من المعلقين دعوا للتحقيق القضائي وعلقوا بتعليقات لصالح المدير.

وقال حساب حوثي إن المسألة في يد المخابرات والجهات الأمنية.

لم تتحدث الجهات القضائية حتى الآن عن أي تحرك في هذه القضية التي تعتبر من كبرى القضايا "الشرف" في العرف والمجتمع اليمني.

بيئة الصراع الداخلي:

قبل أسبوع نشر ناشطون عنصرا حوثيا يعمل في إنتاج الزوامل الحوثية وهو مسلح بحديقة بصنعاء يتحرش فيه بالنساء ويصدر القبلات ويتفاخر أمام مصوره نفى ذلك، ولم يحقق أي أحد معه.

قال معلقون إن هناك صراعا بين هوامير النفط في صنعاء من الحوثيين، هو أحد الظروف المحيطة بقضية الفساد الأخلاقي، وتأكد الحرف28 من وجوود تحذير أصدرته شركة النفط الحوثية بصنعاء يمنع بموجبه نقل الوقود في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلا بترخيص مسبق من الشركة.

ولم تفسر هذا الأمر، لكن معلقين قالوا إن الصراع الحوثي الحوثي يهدف لمنع قيام تجار جدد بدخول السوق، وبلغ الصراع بين القيادات الحوثية المتصارعة ذروته في يوليو الماضي.

ويطابق قول هؤلاء ما ورد في تقرير لجنة العقوبات بأن محمد عبدالسلام (مقرب من أحمد حامد ويرأس مجلس شبكة المسيرة ورئيس الوفد المفاوض وله علاقة وثيقة بإيران) يسيطر على 30% من تجارة الوقود بصنعاء، ودمر 15 تاجرا حوثيا ناشئا. كما دعا عبدالملك الحوثي الشهر الماضي إلى حملة التطهير من المدسوسين في المؤسسات الحكومية بصنعاء

قالت تقارير للجنة خبراء بمجلس حقوق الإنسان بجنيف 2019 إن الحوثيين يمارسون انتهاكات جنسية وهو أمر أكده تقريران للجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن سنة 2019 و2020 واتُهِم فيه الهالك بظروف غامضة سلطان زابن مدير البحث الجنائي بصنعاء بقيادة شبكة اغتصاب جنسية منظمة عبر دعم من قيادات يتزعمها عبدالملك الحوثي شخصيا. وفرض مجلس الأمن عقوبات على قيادات حوثية متهمة بالاغتصاب.

مراجع التحقيق:

المصادر المفتوحة

تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان بجنيف الخاص باليمن.

تقريري خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الخاص باليمن 2019 و2020 و2021

وهيومن رايتس ووتش وغيرها.

حساب حسين أبو طالب

حساب شركة نفط أمانة العاصمة وشركة النفط

حساب نقابة موظفي أمانة العاصمة

وعددا من الحسابات الحوثية

*نقلا عن موقع الحرف 28