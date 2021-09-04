شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن عن إجراءات حاسمة بشأن الحوثيين.. وتُبلغ مجلس الأمن بقرار نهائي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أبلغت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، باتخاذها إجراءات حاسمة بشأن الحوثيين، بسبب تزايد الهجوم على أراضيها.
ووفقًا لقناة الإخبارية، أكدت المملكة، لمجلس الأمن أنها "ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".
يأتي ذلك، في وقت ارتفعت خلاله وتيرة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، والتي كان آخرها ظهر اليوم، استهدفت الأعيان المدنية، جنوب المملكة، وفقًا لبيان صادر عن التحالف العربي.
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