شكرا لبحثكم عن خبر محرقة جديدة للحوثيين.. تطورات مبشرة في مسار المعارك الميدانية بمحافظتي مأرب والجوف (آخر المستجدات) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت الجبهات القتالية بمحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق اليمن)، الساعات الماضية، تطورات مبشرة في مسار المعارك، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجمات مليشيا الحوثي وكبدتها خسائر فادحة.

وقال مركز "سبأ" الإعلامي، إن مقاتلي مليشيا الحوثي الإنقلابية، تعرضوا لمحرقة جديدة، في جبهة "الشهلا" شرقي حزم الجوف .

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كسروا هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، في جبهة الشهلا.

وقال إن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية نحو منطقة بير المزاريق بعد مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصرها وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير طقم وإعطاب آخر بقصف دقيق لمدفعية الجيش.

وفي محافظة مأرب، استهدفت مدفعية الجيش الوطني، ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية غربي مأرب، ما أسفر عن احراق الأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ونفذ أبطال الجيش الوطني، فجر اليوم، "كمين محكم" في جبهة رحبة جنوب مارب، مأ أسفر عن مصرع 4 من عناصر مليشيا الحوثي، واستعادة طقماً كانوا على متنه بما عليه من أسلحة وذخائر.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن أكثر من 40 حوثيا لقو مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب الساعات الماضية.

ولليوم السادس على التوالي، تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات القتالية بمحافظتي مأرب والجوف.