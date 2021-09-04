شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال أخطر قيادي حوثي "متنكرًا" أثناء عودته من إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقال أخطر قيادي حوثي متنكرا أثناء عودته من إيران

السبت 4 سبتمبر 2021

الخليج 365

أكدت مصادر أمنية أن أمن الحدود اعتقلت الأسبوع الماضي القيادي الحوثي وأبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني حسن علي يحي العماد وذلك أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة.



يعتبر العماد من أخطر قيادات ميليشيا الحوثي العقائدية، وأبرز مرجعية إثنا عشرية للحوثيين، وهو متزوج من إيرانية ولديه منزل في طهران.

ووالده يحيى العماد أحد أهم المرجعيات الدينية التي نشأت في إيران ويعتبر من أهم مؤسسي الحركة الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن.

مشروع ابتعاث إيراني

وانتقل حسن العماد مع أشقائه إلى إيران مع والدهم المقيم في مدينة قم، في التسعينيات ضمن مشروع ابتعاث إيراني تكفلت به السفارة الإيرانية في صنعاء.

وتلقى العماد وأشقاؤه التعاليم العقائدية الاثناعشرية في الحوزات والمدارس الايرانية، حيث تم تأهيلهم ليصبحوا دعاة للمذهب الإيراني في اليمن.

جمع المال لدعم الحوثي

وبالتزامن مع حروب صعدة، كانوا يتنقلون بين وسائل الإعلام الفارسية والحوزات العلمية والمراقد الشيعية من أجل جمع الأموال اللازمة لدعم الحوثيين وفتحت الحسابات المصرفية.

كما كان العماد مسؤولا عن التنسيق مع لجنة خاصة أسستها طهران من أجل دعم الحوثيين إعلاميا وحقوقيا عبر كوادر الحوزات الطائفية وطلابها اليمنيون، وكان يتم التصديق على تمويل اللجنة اللازم من البرلمان الإيراني.

أجندة المشروع الإيراني

ويدير العماد مجموعة منظمات وجمعيات خيرية حوثية تعمل على تنفيذ أجندة المشروع الإيراني في اليمن ومنها تنظيم مستقبل العدالة ومؤسسة العلم والعمل.

كما اشترك عام 2006 في التمويل والإشراف على خلية حوثية خططت لاغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وكان العماد حينها متواجدا في طهران وعاد لليمن في 2011.

ومنذ ذلك الحين تنقل العماد بين صنعاء وطهران حتى العام 2015 حيث لم يتمكن من الخروج من اليمن بعد إعلان عاصفة الحزم حتى غادر إلى طهران في 2016 عبر طائره الامم المتحدة.

تكريم الحرس الثوري

وفي يوليو 2020 قام قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بتكريم حسن العماد في مؤتمر "مجاهدون في الغربة" وهو مؤتمر دولي يقام في طهران لتكريم الشخصيات والتنظيمات التي تساند الحرس الثوري وتعمل تحت إشرافه خارج إيران.

ويشغل أخوة المدعو حسن العماد الأربعة مناصب ومواقع هامة لدى الحوثيين، ومن بينهم علي العماد، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للحوثي.

كما عيّن الحوثيون أحمد العماد رئيسا لفريق التواصل الخارجي للمليشيا الانقلابية، فيما يعد عصام العماد مرجعية للمذهب الشيعي الاثناعشري في اليمن. ويرأس محمد العماد مجلس إدارة شبكة الهوية الإعلامية الموالية للحوثيين وتضم قناة الهوية وصحيفة الهوى.