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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع الرحلات ليوم غد السبت الموافق 04 سبتمبر 2021م كالتالي : رقم الرحله : 516 خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 0100 بعد منتصف الليل.. الوصول: 0300 فجرا. رقم الرحله : 503 خط الرحله : جده - عدن. الاقلاع : 0430 فجرا. (توقيت جده). الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0800 صباحا. رقم الرحله : 507 خط الرحله : جده - عدن . الاقلاع : 0930 صباحا. (توقيت جده). الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 614. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 615. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع : 0815 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 607 خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن - عمان. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 649 خط الرحله : عمان - عدن . الاقلاع : 2100 مساء. (توقيت عمان). الوصول: 0030 بعد منتصف ليل اليوم التالي الأحد الموافق 05 سبتمبر. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون - جده. الاقلاع : 1730 مساء. الوصول: 1945 مساء. رقم الرحله : 513 خط الرحله : جده - عدن . الاقلاع : 2030 مساء. (توقيت جده). الوصول: 2230 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1730 مساء. الوصول : 2000 مساء. رقم الرحله : 601 خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 2100 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 0130 بعد منتصف ليل اليوم التالي الأحد الموافق 05 سبتمبر. رقم الرحله : 514. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 2330 مساء. الوصول: 0130 بعد منتصف ليل اليوم التالي الأحد الموافق 05 سبتمبر. اليمن رحلات طيران

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