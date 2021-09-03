شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طالب دراسات عليا يمني في القاهرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الجمعة، طالب دراسات عليا يمني في العاصمة المصرية القاهرة؛ وفقا لبلاغ نعي نشرته الملحقية الثقافية اليمنية هناك.
وذكر البلاغ أن الباحث عبدالإله أحمد عبده العرقي الذي يدرس الماجستير بمعهد الدراسات والبحوث العربية بالقاهرة، توفي.
ولم تشر الملحقية إلى سبب الوفاة، الذي من المرجح أن يكون بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تشهد مصر موجة رابعة منه؛ وفقا للسلطات المصرية.
ويعد الباحث العرقي من الباحثين المتفوقين، ومن ذوي الأخلاق العالية.
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