شكرا لبحثكم عن خبر ”المشاط” يوجه تهديد جديد و غير مباشر لأبناء حضرموت و”عبدالملك الحوثي” يفصح عن مضمونه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتبر نشطاء وسياسيين ظهور القيادي الحوثي، رئيس مايسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط، متخفيا بشوارع صنعاء وهو يرتدي الزي الحضرمي "السباعية الشحرية"؛ رسالة تهديد جديدة و غير مباشرة لأبناء حضرموت.

وأثار ذلك الظهور النادر تساؤلات على شبكات التواصل الاجتماعي، حول فحوى الرسالة التي أراد المشاط ايصالها إلى أبناء أكبر محافظة يمنية مساحة.

وتساءل الناشط السياسي الحضرمي، محمد سعيد باحداد، قائلا: ما هي الرسالة التي أراد إرسالها الصندوق الأسود للحوثيين مهدي المشاط، بنشر صورة على حسابه بالزي الحضرمي وتحديداً (الشيدر الشحري)..؟!

وعلق مغردون على تغريدة حداد، اذ قال الناشط صلاح البيتي، الرسالة الذي يريد إيصالها أن لعابهم على حضرموت لا يزال يسيل.

أما المغرد حسن النهدي: "يقولك رجاله في حضرموت في كل شبر منها، كل يوم تدخل سياراتهم مساءً محملة بأشخاص أشكالهم غريبة على حضرموت وخاصة هيلوكسات النقل المطربلة، يوزعونهم على المهرة ووادي حضرموت، والآن تحت غطاء فحص كورونا واستخراج جوازات".

ولفت البعض، إلى أنها رسالة بأن مليشيا الحوثي لن تتخلى عن أي شبر في اليمن لتحويثه، مؤكدين بأنها تحمل رسائل تتعلق بوجهتهم القادمة؛ وهو ما أفصح عنه زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، في كلمة متلفزة أمس الخميس، بتاكيده على اجتياح كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بالتزامن مع معارك ضارية في جبهات مارب .