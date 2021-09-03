شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م وأسماء الأوائل بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م بنسبة نجاح قدرت بنحو 85.4 بالمائة. ونقل وزير التربية والتعليم طارق العكبري خلال الإعلان في اتصال هاتفي، تهاني فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين على نجاح العملية التربوية والتعليمية. وأشاد وزير التربية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق العاملة خلال الفترة الماضية لإنجاح سير عملية الاختبارات الوزارية في ظل الظروف الراهنة والتحديات الصعبة خلال المرحلة الماضية..مشيراً الى ان الوزارة ستقوم بعملية تحليل نتائج الاختبارات لتقويم مستوى العملية التربوية والتعليمية وتصحيح الاختلالات خلال الفترة المقبلة.. مشيداً بالدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لقطاع التعليم. بدوره أعلن القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم عبدالغني الشوذبي، أوائل المحافظات المحررة: اولاً: أوائل القسم العلمي - عبدالرحمن وحيد سالم عبيد عبود الأول 99.88% محافظة عدن. - وئام واثق صالح ماطر الأول 98.75% محافظة لحج. - سعيد ناصر بن ناصر عبدالله الأول 99.5% محافظة أبيـــــن. - قصي ناجي إسماعيل قايد الشرجي الأول 99.75% محافظة الضالع. - عمرو وليد خالد محمد كليم الأول 99.88% محافظة حضرموت "الساحل". - عبدالله عمر حسن عبدالله حسان الأول 99.75% محافظةحضرموت "الوادي". - صالح محسن صالح احمد الجيلاني الأول 99.5% محافظة شبوة. - نورالهدى عبدالله حمود احمد البذيجي الأول 98.63% محافظة المهــرة. - أحمد عبدالله نعمان محمد الأول 94.75% محافظة سقطـــــرى. - ريما وحيد عبدالباري مقبل الأول 99.63% محافظة تعز. - لبيب محمد حسن قليصي الأول 95% الحديــــدة محافظة الحديدة. - رحمه محمد أحمد الوزير الأول 98.88% محافظة مأرب. - زينب محسن سعيد ناصر دخنان الأول 90.38% محافظة الجوف. ثانياً:أوائل القسم العلمي (القسم الإنجليزي): - آية عبدالستار سعيد حيدر الأول 98.75% محافظة عدن. فيما كان أوائل القسم الأدبي: - ريان عبدالله سلطان ثابت الأول 96.25% محافظة عدن. - حنين عبدالرقيب علي أحمد الأول 92.38% محافظة لحج. - هدية أحمد عبدالرحمن محمد الأول 93.38% محافظة أبين. - اشراق عبدالقوي محمد سعيد الأول 93.88% محافظة الضالع. - آلاء طه حسين علي بن علي سليمان الأول 99.13% محافظة حضرموت"الساحل". - إيمان عبد علي عبدالرب الطفي الأول مكرر 98.25% محافظة حضرموت "الوادي" . - صالحه علي علي حسين المحيقني الأول 89.5% محافظة شبوة. - أعياد عبدالله سعيد عليان الأول 94.13% محافظة المهرة. - عبير عامر عيسي سالم الأول 90.5% محافظة سقطرى. - هبه علي عبدالرحمن محمد عبده التركي الأول 93.88% محافظة تعز. - اسلام مهدي صالح احمد الذارعي الأول83.13% محافظة مأرب. حضر إعلان النتيجة كل من محمد علي لملس وكيل مساعد قطاع التعليم، عبد الله ناصر مدير عام الاختبارات ومسعود عبد الله سالم مدير عام الرقابة والتفتيش وسامي قاسم أحمد مدير عام الشؤون القانونية، ناصر محمد هدار مدير عام الموارد البشرية، ومحمد حسين الدباء مدير عام الإعلام والنشر التربوي وأحمد محمد الأصبحي مدير إدارة الإصدار والتصديقات، ود. أنيس علي صالح مدير إدارة الحاسب المركزي.

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