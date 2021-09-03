شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يعود الى عدن من جديد .. تفاصيل الضحايا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة 27 وفاة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة وفيات بالوباء منذ أشهر، إلى جانب تسجيل 67 إصابة و 29 حالة شفاء.
وبحسب البيان اليومي لوزارة الصحة فقد سجلت عدن 22 حالة وفاة، وحضرموت 4 حالات بينما سجلت تعز حالة واحدة فقط. وذكرت الوزارة أن الإصابات تتوزع على حضرموت 31 ومثلها في عدن، بينما سجلت كل من مأرب وشبوة حالة واحدة فقط،
فيما سجلت حالات الشفاء في كل من عدن بواقع 18 حالة و حضرموت بـ 11 حالة.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة (8018) منها (1513) وفاة و(4937) حالة شفاء.
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