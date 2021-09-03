التحالف: اعتراض طائرة حوثية مفخخة أطلقتها تجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جنوب المملكة. وقال التحالف في بيان لها اليوم الجمعة "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك". ويشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية. وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

