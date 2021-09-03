شكرا لبحثكم عن خبر مع صلاة الجمعة .. كهرباء عدن تغادر منازل المواطنين بسبب الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حالياً بدء خروج عدد من محطات التوليد وتوقفها عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وللأسف لا وجود لأي حلول عاجلة لتفادي خروج أكثر من 80% من محطات التوليد،

وتناشد كهرباء عدن منذ ايام جميع الجهات والسطات ،وعلى راسها الرئيس هادي وحكومته العمل عل. توفير الوقود لكنهم اذن من طين وأخرى من عجين.