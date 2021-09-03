شكرا لبحثكم عن خبر مع صلاة الجمعة .. كهرباء عدن تغادر منازل المواطنين بسبب الحكومة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حالياً بدء خروج عدد من محطات التوليد وتوقفها عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وللأسف لا وجود لأي حلول عاجلة لتفادي خروج أكثر من 80% من محطات التوليد،
وتناشد كهرباء عدن منذ ايام جميع الجهات والسطات ،وعلى راسها الرئيس هادي وحكومته العمل عل. توفير الوقود لكنهم اذن من طين وأخرى من عجين.
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