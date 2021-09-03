شكرا لبحثكم عن خبر إعلام سعودي يعلن مقتل ”محمد الحوثي” بغارة جوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت وسائل إعلام سعودية، فجر اليوم الجمعة، أخبار عاجلة عن مقتل أحد القيادات البارزة في مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت قناة "العربية" السعودية، إن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو "محمد حسين الحوثي" قتل بغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأشارت إلى أن طيران التحالف استهدف القيادي "محمد الحوثي" أثناء تواجده في إحدى الجبهات القتالية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وكانت وسائل إعلام محلية، تداولت أنباء عن مقتل القيادي "محمد حسين الحوثي"، الذي ينتمي لأسرة زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن القيادي "الحوثي" لقي مصرعه في جبهات مأرب، التي تشهد معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي، وبين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.