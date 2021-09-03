شكرا لبحثكم عن خبر اقتحام مأرب ”مسألة وقت” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، الدكتور رياض الغيلي، إن تصريح زعيم مليشيا الحوثي الإنقلابية، حول اقتحام مدينة مأرب، مجرد أكاذيب يهدف من خلالها للزج بأبناء اليمن إلى محارق الموت.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر رصدها "المشهد اليمني"، إن العبارة التي يرددها عبدالملك الحوثي منذ 2015 وحتى اليوم، ويقول إن اقتحام مأرب "مسألة وقت"، تكشف ان البعد الزماني تعطل عند الحوثي كما تعطل البعد الأخلاقي والبعد الديني من قبل.

واختتم الغيلي بقوله؛ "قطعان المهابيل تصدق هذا الكذب وتتهافت إلى جبهات مأرب طمعا في الفيد الذي يعدهم ويمنيهم به ثم لا يعودون إلا جثثا مشوهة وأشلاء ممزقة".

وفي وقت سابق، توعد زعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بالسيطرة على كافة المدن اليمنية الخاضعة للتحالف الذي تقوده السعودية، وسط تصاعد المعارك في أطراف محافظة مأرب النفطية.

ومنذ فجر الإثنين الماضي، دشنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، جولة عنف جديدة، وذلك بشن هجمات متزامنة على امتداد كافة جبهات القتال في محافظة مأرب، بالتزامن مع استئناف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المناطق والأعيان المدنية في السعودية.